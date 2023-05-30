Uzman öğretmenlik başvuru ekranı 2023! Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? MEBBİS başvuruları

Öğretmenlerin kıdemlerini belirleyen uzman öğretmen ve başöğretmen sınavları, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınavlar için geri sayım sürerken, konuyla ilgili internette araştırmalar hızlanmaya başladı.

Sınava girecek adaylar, 'Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı 2023, MEBBİS Uzman ve başöğretmen sınavları başvurusu nasıl yapılır? Şartları ne?' gibi konuları sorgulamaya başladı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için başvurular MEB'in yayınladığı takvime göre 29 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler ve uzman öğretmenler, https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

2023 UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Uzman öğretmen sınavına başvurular için belirli şartlar gerekmektedir. Sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde şu şartlar aranmaktadır:

• Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

• Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

• Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

• Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

• Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

2023 UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde aşağıdaki şartlar aranıyor:

• Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

• Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

• Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

• Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik

• Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

• Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacaktır.