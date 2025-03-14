Valilik duyurdu: Okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak

Yapılan açıklamaya göre, öğrencinin devamsızlık yaptığı her gün için velilere 257 TL para cezası kesilecek. Buna rağmen çocuğunu okula göndermemekte ısrar eden ailelere ise toplamda 11.977 TL tutarında ek idari para cezası uygulanacak.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte eğitimi öncelikli konu ilan ettiklerini ve bu kapsamda zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin okula devamını sağlamak için gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti. Valilik tarafından kaymakamlıklara gönderilen resmi yazıda, sürekli devamsız öğrencilerin takibinin yapılması ve uyarılara rağmen okula devam etmeyenler için yasal sürecin başlatılacağı vurgulandı.

Eğitim hakkının Milli Eğitim Temel Kanunu ile güvence altına alındığı hatırlatılan yazıda, okullara devamsızlık konusunda aktif takip mekanizmaları oluşturulması talimatı verildi. Buna göre, öğrencinin okula gitmediği beşinci günde velilere kısa mesaj gönderilecek, onuncu günde ise e-Okul sisteminden alınan devamsızlık mektubu iadeli taahhütlü olarak aileye iletilecek.

Tüm bu uyarılara rağmen devamsızlığın devam etmesi halinde 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 56. maddesi gereğince velilere idari para cezası uygulanacak. İlk etapta devamsızlık yapan her gün için 257 TL ceza kesilirken, bu yaptırıma rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere 11.977 TL tutarında ek ceza verilecek.

Valilik açıklamasında, zorunlu eğitime katılımın sağlanması için alınan tedbirlerin sıkı şekilde uygulanacağı ve ilgili tüm kurumların bu süreçte sorumluluk alacağı ifade edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olan Şanlıurfa’da eğitimde devamsızlığın önemli bir sorun olduğunu belirtti. Vali Şıldak, şu açıklamayı yaptı:

"Devamsızlık, özellikle liselerde yüzde 20’ye, ilk ve ortaokullarda ise yüzde 10’a ulaşmış durumda. Öğrencilerimizin eğitim süreçlerinden kopmasını önlemek için büyük çaba gösteriyoruz. Ancak yapılan bilgilendirme ve uyarılara rağmen devamsızlık devam ederse, kanuni gereklilikler çerçevesinde idari para cezalarını uygulamaya başlıyoruz."

Vali Şıldak, tüm velilere çağrıda bulunarak, çocuklarının eğitim hakkından mahrum kalmaması için okula düzenli devam etmelerini sağlamalarını istedi. “Hiçbir velimizin para cezası ile karşılaşmasını istemiyoruz. Ancak eğitimin aksamasına da izin vermeyeceğiz” diyen Şıldak, sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti.