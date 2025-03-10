Vatan Partisi'nden Eğitim-Sen’in ders kararına tepki: “Okullarımıza LGBT propagandasını sokamayacaksınız”

Bursalı, Eğitim-Sen’in girişiminin amacını aşan bir ideolojik propaganda olduğunu belirterek, okullarda böyle bir çalışmaya asla izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bursalı, ilk andan itibaren bu konuda tepki gösteren Hepimizin Sendikası grubunu ve yetkilileri tebrik etti. Açıklamasında, "Bu derslerin söz konusu olamayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve İstanbul Valiliğimizi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Okullarımıza LGBT propagandasını sokamayacaksınız. Bireyi kendi bedenine, cinsiyetine, toplumuna, ailesine ve milli değerlerine yabancılaştırmak için üretilen bu ideolojiyi evlatlarımıza dayatamazsınız."

Bursalı, öğretmenlerin de bu girişimi kabul etmeyeceğini belirterek, devlet yetkililerinin konuya hızlı bir şekilde müdahale etmesini önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-Sen’in kararıyla ilgili olarak hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

"Bu konu, adli ve hukuki açıdan suç teşkil ediyor. Konuyu ilgili yargı mercilerine taşıyarak, sendikal özgürlük bağlamında değerlendirilemeyeceğini ifade ediyor ve gerekli işlemleri yürütüyoruz."

Tekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki "Tasavvufi Hayat" sergisini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Anayasa’nın temel hak ve hürriyetleri güvence altına aldığını belirtti.

"Kendilerine emanet edilmiş çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin, velilerin asla tasvip etmeyeceği ideolojik ve art niyetli ifadelerle karşı karşıya bırakılması, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması anlamına gelir."