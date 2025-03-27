Veliler dikkat! Özel okullarda ücretler MEB'in takibinde

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda velilerden alınan yemek, kıyafet, kırtasiye, eğitim materyalleri ve diğer ek hizmetler için yeni bir düzenlemeye gitti. 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte, bu tür hizmetlerin “ücret tespiti” kapsamına alındığı duyuruldu.

Yeni yönetmelikle birlikte:

Özel okullar, sundukları tüm ek hizmetler için mevzuata uygun şekilde ücret belirlemek zorunda olacak.

Belirlenen ücretler belli süreler içinde ilan edilecek ve veliyle yapılan kayıt sözleşmelerinde açıkça belirtilecek.

Ödemeler, okulun kurumsal banka hesabına yatırılacak, üçüncü şahıslarla doğrudan anlaşma yapılmayacak.

VELİLER DİKKAT! EK ÖDEMELER OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakanlık açıklamasında, velilerin doğrudan üçüncü kişilerle anlaşma yapmasının uygun olmadığı vurgulandı. Bu kapsamda,

Öğrenci kıyafetleri, eğitim materyalleri ve yemek hizmetleri için elektronik ticaret veya diğer yöntemlerle temin edilen ürünlerin de denetim altına alındığı belirtildi.

Yalnızca MEB onaylı ders kitaplarının okutulması esas olacak. Ancak, isteğe bağlı yardımcı materyallerin kullanılması durumunda yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ücret belirlenmesi ve ilan edilmesi gerekecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm illere gönderdiği yazıyla özel okullara yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarının artırılmasını istedi. İl milli eğitim müdürlüklerinden, yeni düzenlemelerin tüm özel okullara duyurulması ve uygulamanın hassasiyetle takip edilmesi talep edildi.