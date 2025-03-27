Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa teklifiyle, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenen emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. Daha önce 3 bin lira olan ikramiye, yapılan düzenleme ile bin lira artırıldı.

SPORCULARA DESTEK PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yasa kapsamında genç sporculara yönelik önemli bir adım atıldı. Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaz ve kış olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek. Sporculara barınma, beslenme ve yol desteği sağlayacak.

Ayrıca, bu sporculara her ay harçlık ödenecek. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında dereceye girenlere ise harçlık miktarı asgari ücretin iki katına kadar artırılabilecek.

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNE AĞIR CEZALAR GELİYOR

Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yetki belgesi olmadan taşımacılık yapanlara ve yolcu güvenliğini tehlikeye atanlara verilen idari para cezaları artırıldı.

Yetki belgesiz taşımacılık yapanlara 170 bin liraya kadar, yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara, yetki belgesinin haricinde ilgili yerlerden izin almadan tehlikeli yük taşıyanlara, taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Yolcu ve eşyaların güvenliğini ihlal edenler ile çevreyi kirleten taşımacılara 50 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

Bir taşımacının, diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

GÜVENLİ YOLCULUK ŞART!

Yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlayamayan, taahhüt ettiği noktaya ulaşımı gerçekleştirmeyen taşımacılar için idari para cezaları artırıldı. Buna göre:

Taşıma şartlarını ihlal eden firmalara 17 bin ila 170 bin lira,

Şoför ve araçlarla ilgili gerekli kurallara uymayanlara 8 bin 500 ila 85 bin lira,

Ceza puanı yüksek şoförler hakkında önlem almayan firmalara 5 bin ila 50 bin lira ceza kesilecek.

Yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları da cezalandırılacak. Bu kişiler 25 bin ila 250 bin lira arasında para cezasına çarptırılacak.

ÜCRET VE ZAMAN TARİFESİNE SIKI TAKİP

Yolcu taşımacılığında tarife kurallarına uymayanlara büyük yaptırımlar getirildi. Buna göre:

Ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenler,

Tarifelere uymayanlar,

Kanuna aykırı ücret tarifesi uygulayanlar 8 bin 500 ila 85 bin lira arasında ceza ödeyecek.

Ücret ve zaman tarifelerini iş yerinde, terminalde veya bilet satış noktalarında görünür şekilde bulundurmayan işletmelere ise 3 bin 500 ila 35 bin lira arasında ceza uygulanacak.

Türkiye’de yetkisiz taşımacılık yapan yabancı plakalı araçlar da yeni düzenlemeden etkilenecek. Taşıma yetkisi, özel izin belgesi veya bakanlık onayı olmadan yolcu veya yük taşıyan yabancı araçların sahipleri ya da şoförleri için 5 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza kesilebilecek.

Yetkililerin talep ettiği bilgi ve belgeleri ibraz etmeyen firmalar da ağır yaptırımlarla karşılaşacak. 3 bin ila 30 bin lira arasında ceza kesilecek.

Yeni düzenlemeye göre, aynı yıl içinde kurallara aykırı hareket eden taşımacılara üçüncü ve daha fazla ihlallerinde bir kat daha fazla ceza uygulanacak.

Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılan bu değişiklikler, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Böylece, taşımacılık sektöründe daha sıkı denetimler başlayacak ve kurallara uymayan işletmelere göz açtırılmayacak.

PETROL PİYASASINDA YENİ DÜZENLEME

TBMM’de kabul edilen yeni yasa ile Petrol Piyasası Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı. Vergi incelemesine takılan petrol tesisleri için sert önlemler alınacak.

Vergi Denetim Kurulu tarafından inceleme başlatılan bir petrol tesisi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bildirilecek.

Bildirimi yapılan tesis için, başka bir kişiye lisans verilmemesi kararı alınacak.

Bu tedbirin kaldırılması için durum, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 3 ayda bir gözden geçirilecek.

Ancak bu tedbir en fazla 1 yıl boyunca uygulanabilecek.

Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

ESKİ CUMHURBAŞKANLARINA ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, görevinden ayrılan Cumhurbaşkanlarına yeni bir emeklilik modeli getirildi.

Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılan kişiler, isteğe bağlı olarak yaşlılık aylığı talep edebilecek.

Bağlanacak maaş, 140.690 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenecek.

Aylık ödemeler, müracaat tarihinden sonraki ayın başından itibaren yapılmaya başlanacak.