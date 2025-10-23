VGM yükseköğrenim burs sonuçları 2025 açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) yükseköğrenim burs başvuruları tamamlandı. Binlerce öğrenci sonuç açıklamasını beklerken gözler Kasım ayına çevrildi. İşte VGM burs sonuçları için tahmini tarih ve değerlendirme süreci.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
VGM yükseköğrenim burs sonuçları 2025 açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yayınlanma: Güncellenme:

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim bursu için başvuru süreci sona erdi. Burs almak isteyen binlerce öğrenci şimdi “VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

Şanlıurfa’da korkunç olay! Cami bahçesinde gömülü bebek cesedi bulunduŞanlıurfa’da korkunç olay! Cami bahçesinde gömülü bebek cesedi bulunduYurt

 VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da burs sonuçlarının açıklanması, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Değerlendirme; öğrencinin başarı durumu, aile gelir seviyesi, sosyal öncelik kriterleri ve kontenjan dikkate alınarak yapılıyor.

Geçmiş yıllar incelendiğinde, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının Kasım sonu ile Aralık ayının ilk haftaları arasında açıklandığı görülüyor. Bu nedenle 2025 yılı burs sonuçlarının Kasım ayı içinde açıklanması bekleniyor.

Kesin tarih ise VGM’nin resmi duyurusuyla netlik kazanacak.

KİMLER VGM BURSUNDAN YARARLANAMIYOR?

VGM burs yönetmeliğine göre;

- Sürekli bir işte çalışan veya asgari ücret düzeyinde geliri olan öğrenciler,
- Yabancı uyruklular,
- Askeri okul ve Polis Akademisi öğrencileri,
- Ek süreyle eğitim görenler,
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
- Kamu kurumlarından karşılıksız burs alanlar,
- Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar,

burs programından yararlanamıyor.

VGM vgm burs
Günün Manşetleri
Hahamlar Konferansı iptal edilsin!
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek
Kocaeli ve İstanbul'da 12 kişi tutuklandı
24 Ekim’den itibaren sağanak ve fırtına bekleniyor
Bayrampaşa'da seçim yeniden yapılacak
Ahmet Türk 'örgüt propagandası' suçlamasından beraat etti!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
İstanbul'da 'maskeli' cinayet, yağma ve kurşunlama çetelerine dev darbe
Gümrükten 288 milyonluk 10 lüks araca dev operasyon
Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu!
Çok Okunanlar
BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyor BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyor
Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru
Parası bankada olanlar dikkat! Parası bankada olanlar dikkat!
Halef: Köklerin Çağrısı 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Halef: Köklerin Çağrısı 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE!
23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu?