VGM yükseköğrenim burs sonuçları 2025 açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim bursu için başvuru süreci sona erdi. Burs almak isteyen binlerce öğrenci şimdi “VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da burs sonuçlarının açıklanması, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Değerlendirme; öğrencinin başarı durumu, aile gelir seviyesi, sosyal öncelik kriterleri ve kontenjan dikkate alınarak yapılıyor.

Geçmiş yıllar incelendiğinde, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının Kasım sonu ile Aralık ayının ilk haftaları arasında açıklandığı görülüyor. Bu nedenle 2025 yılı burs sonuçlarının Kasım ayı içinde açıklanması bekleniyor.

Kesin tarih ise VGM’nin resmi duyurusuyla netlik kazanacak.

KİMLER VGM BURSUNDAN YARARLANAMIYOR?

VGM burs yönetmeliğine göre;

- Sürekli bir işte çalışan veya asgari ücret düzeyinde geliri olan öğrenciler,

- Yabancı uyruklular,

- Askeri okul ve Polis Akademisi öğrencileri,

- Ek süreyle eğitim görenler,

- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

- Kamu kurumlarından karşılıksız burs alanlar,

- Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar,



burs programından yararlanamıyor.