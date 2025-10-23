Şanlıurfa’da korkunç olay! Cami bahçesinde gömülü bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Fırat Mahallesi’nde bulunan Fırat Camii’nin bahçesinde, toprağa gömülü halde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

Cami çevresindeki vatandaşlar, bahçede gömülü bir cisim fark ederek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, bebeği cami bahçesine kimin gömdüğünü tespit etmek için geniş kapsamlı inceleme ve soruşturma başlattı. Olayla ilgili çok yönlü araştırma sürüyor.