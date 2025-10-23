Suç örgütü operasyonu: Kocaeli ve İstanbul'da 12 kişi tutuklandı

Kocaeli’de bir iş yerine motosikletli saldırı düzenleyen suç örgütüne yönelik Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim’de İzmit ilçesindeki bir iş yerinin motosikletli şahıslar tarafından ateşli silahla kurşunlanması üzerine harekete geçti.

SUÇ ÖRGÜTÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve 70 farklı iş yeri kamerası üzerinden yaptığı incelemelerde saldırının, cezaevinde bulunan U.Ö. ve yurt dışında firari olarak aranan M.K. tarafından yönetilen yerel bir suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiğini belirledi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 12’Sİ TUTUKLANDI

Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen B.G., D.Ç., A.M.E., A.E.T., M.T., A.A.N., E.Ş., G.A., M.K., İ.U.G., S.Ş., S.H., A.G. ve E.B. isimli 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “6136 sayılı kanuna muhalefet”, “silahlı tehdit”, “mala zarar verme” ve “genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçlarından işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.