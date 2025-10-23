İrem Helvacıoğlu’na motosiklet çarptı! Kaza kamerada, başına 12 dikiş atıldı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde ailesiyle yürüyüş yapan oyuncu İrem Helvacıoğlu’na motosiklet çarptı. Kazada Helvacıoğlu ve eşi yaralandı. Ünlü oyuncu başına 12 dikiş atıldığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İrem Helvacıoğlu’na motosiklet çarptı! Kaza kamerada, başına 12 dikiş atıldı
Yayınlanma:

Kadıköy’de ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ailesiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak’ta meydana geldi.
Kaldırımda eşi ve çocuğuyla yürüyen Helvacıoğlu’na, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Helvacıoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İrem Helvacıoğlu’na motosiklet çarptı! Kaza kamerada, başına 12 dikiş atıldı - Resim : 1

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen Helvacıoğlu ailesine çarptığı görülüyor.

HELVACIOĞLU: “HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem Helvacıoğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık.

Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu.

O sırada kızım Sora kucağımdaydı. Onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm.

İrem Helvacıoğlu’na motosiklet çarptı! Kaza kamerada, başına 12 dikiş atıldı - Resim : 2

Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti.

Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. En büyük şükür sebebimiz kızımızın sağlığının yerinde olmasıdır.

Bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir.
Bu nedenle yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız.”

İstanbul için peş peşe uyarı! 24 Ekim’den itibaren sağanak yağış ve fırtına bekleniyorİstanbul için peş peşe uyarı! 24 Ekim’den itibaren sağanak yağış ve fırtına bekleniyorHava Durumu
Altın yatırımcılarını ilgilendiriyor! Dev bankadan çarpıcı yorum: İki kat artabilir!Altın yatırımcılarını ilgilendiriyor! Dev bankadan çarpıcı yorum: İki kat artabilir!Altın Fiyatları
BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyorBİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyorMarket
kaza
Günün Manşetleri
24 Ekim’den itibaren sağanak ve fırtına bekleniyor
Bayrampaşa'da seçim yeniden yapılacak
Ahmet Türk 'örgüt propagandası' suçlamasından beraat etti!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
İstanbul'da 'maskeli' cinayet, yağma ve kurşunlama çetelerine dev darbe
Gümrükten 288 milyonluk 10 lüks araca dev operasyon
Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu!
Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme
İşte sürücüleri bekleyen rekor cezalar!
Eski başkan yardımcısı "kayıt dışı araçları" tek tek anlattı!
Çok Okunanlar
BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyor BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyor
Parası bankada olanlar dikkat! Parası bankada olanlar dikkat!
Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru
23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
İlaçları bıraktıran formül! İlaçları bıraktıran formül!