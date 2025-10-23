İrem Helvacıoğlu’na motosiklet çarptı! Kaza kamerada, başına 12 dikiş atıldı

Kadıköy’de ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ailesiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak’ta meydana geldi.

Kaldırımda eşi ve çocuğuyla yürüyen Helvacıoğlu’na, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Helvacıoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen Helvacıoğlu ailesine çarptığı görülüyor.

HELVACIOĞLU: “HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem Helvacıoğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık.

Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu.

O sırada kızım Sora kucağımdaydı. Onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm.

Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti.

Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. En büyük şükür sebebimiz kızımızın sağlığının yerinde olmasıdır.

Bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir.

Bu nedenle yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız.”