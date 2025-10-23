İstanbul için peş peşe uyarı! 24 Ekim’den itibaren sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kent genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Valilik, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;
24 Ekim 2025 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren İstanbul için kuvvetli sağanak yağış olması beklenmektedir.

Rüzgârın ise İstanbul çevrelerinde 27 Ekim 2025 Pazartesi ve 28 Ekim 2025 Salı günleri güneybatı yönünden fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edilmektedir.

⚠️ Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Valilik paylaşımında, özellikle Cuma akşamı başlayacak sağanakla birlikte hafta başında fırtınanın etkisini artırmasının beklendiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı önlem alması ve resmi duyuruların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

