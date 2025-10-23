İzmir’de 1,5 saatte 144 kilo yağış! Dere taştı, 1 kişi kayboldu

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırırken, caddeler ve sokaklar kısa sürede göle döndü.

Şiddetli yağış sonucu Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki dere taştı, bazı araçlar suya kapıldı. Bir otomobilin dere kenarındaki bariyerlere takıldığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, ilçeye 1,5 saat içinde yaklaşık 144 kilogram yağış düştü.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Foça Belediyesi itfaiye ekipleri, suda mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. AFAD ve jandarma ekipleri de çalışmalara destek verdi. Su basan evlerde tahliye işlemleri yapıldı.

Yenifoça Anaokulu’nun çatısında hasar meydana geldi, okulu su basınca öğrenciler tedbiren tahliye edildi. Yağış sonrası sahilde denizin rengi değişti.

VATANDAŞLAR SELE HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sakinlerinden Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

Tahsin Tıraş ise “Yağmur bir anda bastırdı. Derenin taşmasıyla çok sayıda araç sürüklendi. 10 dakika içinde her yer suyla doldu.” dedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nden Selahattin Tezcan, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, “Ben 56 yaşındayım, Yeni Foçalıyım. İlk defa böyle bir şey yaşadım.” ifadelerini kullandı.

Aysel Tuna ise “30 yılda ilk defa evimi su bastı. Her yer çamur içinde. Eşyalarımın çoğu kullanılamaz hale geldi.” diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

KİŞİ KAYIP, ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yeni Foça Bucak mevkisinde özel aracıyla sele kapılan bir vatandaşın aracına ulaşıldığı ancak araçta kimsenin bulunmadığı bildirildi. Valilik açıklamasında, arama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Foça ve Yeni Foça’da çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgede oluşan olumsuzluklara hızla müdahale etmektedir. Şu ana kadar can kaybı bulunmamaktadır.”

KENTİN FARKLI İLÇELERİNDE DE SU BASKINLARI

Menemen, Aliağa, Urla ve Karaburun ilçelerinde de yağış etkili oldu. Menemen’de sanayi sitesinde iş yerlerini su bastı, Urla’nın Çeşmealtı Mahallesi’nde rögarlar taştı, Karaburun’un Mordoğan Mahallesi’nde belediye ekipleri biriken suları kepçeyle tahliye etti.

Kent merkezinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka bölgelerinde araçlar güçlükle ilerledi.