Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe, Alman panzeri Stuttgart'ı ağırlıyor, maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Avrupa Ligi 3. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart'ı konuk ediyor. Grupta aynı puana sahip iki takımın mücadelesi, zirve yarışı için büyük önem taşıyor. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, bu akşam Türkiye saati ile 19:45'te başlayacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadele, TRT 1 ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Danimarkalı hakem J. Kehlet'in yöneteceği maçta, VAR koltuğunda yine Danimarka'dan J. Hansen oturacak.

Avrupa Ligi'nde her iki takım da ilk 2 maç sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 3'er puana sahip. Fenerbahçe, son 5 resmi maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, konuk ekip Stuttgart son 5 maçının 4'ünü kazanarak formda bir görüntü çizdi.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe (Teknik Direktör: Domenico Tedesco)

4-2-3-1

Ederson, N. Semedo, M. Škriniar, J. Oosterwolde, A. Brown, E. Álvarez, İsmail, D. Nene, M. Asensio, Kerem, Y. En-Nesyri.

Stuttgart (Teknik Direktör: Sebastian Hoeness)

3-4-2-1

A. Nübel, L. Jaquez, J. Chabot, R. Hendriks, L. Assignon, Atakan, A. Stiller, M. Mittelstädt, T. Tomas, B. Bouanani, B. El Khannous.

fenerbahçe
