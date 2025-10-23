Kadıköy'de Avrupa gecesi! Fenerbahçe, Alman panzeri Stuttgart'ı ağırlıyor, maç saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, bu akşam Türkiye saati ile 19:45'te başlayacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadele, TRT 1 ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Danimarkalı hakem J. Kehlet'in yöneteceği maçta, VAR koltuğunda yine Danimarka'dan J. Hansen oturacak.

Avrupa Ligi'nde her iki takım da ilk 2 maç sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 3'er puana sahip. Fenerbahçe, son 5 resmi maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, konuk ekip Stuttgart son 5 maçının 4'ünü kazanarak formda bir görüntü çizdi.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe (Teknik Direktör: Domenico Tedesco)

4-2-3-1

Ederson, N. Semedo, M. Škriniar, J. Oosterwolde, A. Brown, E. Álvarez, İsmail, D. Nene, M. Asensio, Kerem, Y. En-Nesyri.

Stuttgart (Teknik Direktör: Sebastian Hoeness)

3-4-2-1

A. Nübel, L. Jaquez, J. Chabot, R. Hendriks, L. Assignon, Atakan, A. Stiller, M. Mittelstädt, T. Tomas, B. Bouanani, B. El Khannous.