118 ayrı suçtan aranan dolandırıcı Ankara’da yakalandı! JASAT operasyonu sonuç verdi

Ankara’da 118 ayrı suçtan aranan S.Ö., Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) operasyonuyla Çankaya’da yakalandı. Hakkında 182 ayrı suç kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ankara’da 118 ayrı suçtan aranan zanlı, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan toplam 182 ayrı suç kaydı bulunan ve 118 ayrı suçtan aranan S.Ö.’nün yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen titiz takip sonucunda, S.Ö. Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nateslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

