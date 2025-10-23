Trabzonspor’un genç futbolcusu ameliyat oldu! Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

Trabzonspor’un genç futbolcusu Taha Emre İnce, sağ dizindeki kıkırdak sorunu nedeniyle ameliyat edildi. Operasyonun ardından oyuncunun rehabilitasyon sürecine başlandı.

Trabzonspor’da genç futbolcu Taha Emre İnce, sağ dizindeki kıkırdak problemi nedeniyle ameliyat edildi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Beşir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sağ diz kıkırdak sorunu bulunan oyuncumuz Taha Emre İnce, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Op. Dr. Mustafa Şengün ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.”

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun rehabilitasyon sürecinin kontrollü biçimde ilerleyeceği belirtildi.

CHP’nin Bayrampaşa itirazı reddedildi! Başkan vekilliği seçimi yeniden yapılacakCHP’nin Bayrampaşa itirazı reddedildi! Başkan vekilliği seçimi yeniden yapılacakSiyaset
Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru: "O sahadayken takımın dinamiği artıyor!"Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru: "O sahadayken takımın dinamiği artıyor!"Spor
