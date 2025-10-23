Sendika açıklama yaptı! Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025, Maaş promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak?

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon anlaşmalarının ardından gözler Sağlık Bakanlığı personeline çevrildi. Sağlık çalışanlarının banka promosyonu için yürütülen yeni görüşmelerde önemli gelişmeler yaşanıyor.

2022 yılında yapılan anlaşma kapsamında 3 yıllık süreyle 29 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı. Ancak sözleşme süresinin sona yaklaşmasıyla birlikte sağlık çalışanları, 2025 promosyon ödemesinin tutarını merakla bekliyor.

MEVCUT ANLAŞMA BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, Sağlık Bakanlığı ile bankalar arasındaki promosyon görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kahveci, Bakanlığın mevcut anlaşmasının çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerekli iken mevcut promosyon bu haliyle kabul edilebilir değildir.

Bakanlık, sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmalıdır.”

Kahveci ayrıca, “Önemli olan bir anlaşma yapmak değil, çalışanı memnun edecek tutara imza atmaktır.” dedi.

100 BİN LİRA TABAN FİYAT BEKLENTİSİ

Sağlık Bakanlığı’ndan resmi açıklama gelmese de, yeni anlaşma için 100 bin lira taban promosyon üzerinde durulduğu öğrenildi. Bakanlık ile Ziraat Bankası arasında yürütülen görüşmelerde bazı illerde promosyon ödemelerinin düşük kaldığı, bu nedenle yeni bir revizyonun gündemde olduğu bildirildi.

Mevcut durumda promosyon görüşmeleri merkezden değil, il sağlık müdürlükleri üzerinden yürütülüyor. Her il kendi promosyon sürecini ayrı değerlendiriyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BEKLENTİSİ YÜKSEK

Hastaneler, aile sağlığı merkezleri, poliklinikler ve diğer sağlık kurumlarında görev yapan personel, 2025 promosyon tutarının artırılmasını bekliyor. Çalışanlar, ekonomik koşullar nedeniyle 2022’deki anlaşmanın çok gerisinde kalan promosyon tutarının günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

Türk Sağlık-Sen’in çağrısının ardından gözler Sağlık Bakanlığı–Ziraat Bankası hattındaki görüşmelerde.

Yeni anlaşmanın 100 bin TL ve üzeri bir tutarda sonuçlanması bekleniyor. Bakanlığın resmi duyuruyu önümüzdeki haftalarda yapması öngörülüyor.