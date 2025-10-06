YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı: Kayıtlar ne zaman başlayacak?

ÖSYM, merakla beklenen YKS ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Açıklamaya göre, ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden erişime açıldı.

Adaylar, sonuç sayfasına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak hangi yükseköğretim programına yerleştirildiklerini görebilecek. ÖSYM, sonuç belgelerinin basılmayacağını ve posta yoluyla gönderilmeyeceğini açıkladı.

KAYITLAR 10-17 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

ÖSYM’nin açıklamasına göre, ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, kayıt işlemleri için yerleştirildikleri üniversitelere süresi içinde başvurmak zorunda. Üniversiteler, kayıt için gerekli belgeleri ve başvuru sürecine dair duyuruları resmi internet sitelerinde paylaşacak.

Yüz yüze kayıtların yanı sıra, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen adaylar işlemlerini 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

E-kayıt yapan adayların, üniversiteleri tarafından duyurulan tarih ve belgeler doğrultusunda kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Ek yerleştirme sonuçları için tıklayın