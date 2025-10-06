Sahnede yaptıkları olay olmuştu! Manifest üyeleri için iddianame hazırlandı

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Manifest grubunun konser görüntüleriyle ilgili soruşturma tamamlandı. Bir süredir sosyal medyada tartışma yaratan konser anlarına ilişkin incelemeler sonucunda hazırlanan iddianame, adliyeye sunuldu.

Olay, grubun geçtiğimiz aylarda düzenlediği bir konser sırasında çekilen sahne görüntülerinin internette yayılmasıyla gündeme gelmişti. Görüntüler üzerine birçok kişi, grubun “ahlaka aykırı hareketlerde bulunduğu” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş, bu gelişmelerin ardından savcılık olaya el koymuştu.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte hazırlanan iddianamede, Manifest grubunun üyeleri hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan cezalandırma talep edildi.

İddianamede, konser esnasında sergilenen hareketlerin “genel ahlak kurallarına aykırı nitelikte olduğu” vurgulandı ve grup üyelerinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde, Manifest grubunun üyeleri önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Mahkemenin iddianameyi incelemesinin ardından duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.