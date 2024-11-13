YKS tarihleri açıklandı! İşte 2025 YKS'nin yapılacağı tarih
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi" ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasıyla birlikte yıl içinde gerçekleştirilecek sınavların tarihleri de netleşmiş oldu. İşte ayrıntılar...
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden son dakika açıklaması yaptı. Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini belirtti.
Bayram Ali Ersoy, açıklamasında, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasıyla birlikte 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihleri de belli oldu.
Buna göre, 2025 YKS, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başkan Bayram Ali Ersoy'un paylaştığı bilgiye göre, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de,— Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) November 13, 2024
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınav Takvimi;https://t.co/sRqLCqgmji
Kaynak: Anadolu Ajansı