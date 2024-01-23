YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Uzmanlardan tavsiyeler...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Eğitim Uzmanı ve Psikolojik Danışman Cihan Yeşilyurt, öğrencilerin sınava ezber yaparak hazırlanmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, “Hiçbir dersi, konuyu ezberlememeli, temel kavramları öğrenmelisiniz. Kavramları öğrendiğinizde o konuyla ilgili ne kadar zor ya da kolay soru sorulursa sorulsun çözebileceğinizden emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“DENEME SONUÇLARINDAN SÜREKLİ ARTIŞ BEKLEMEYİN”

Deneme sınavlarına önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Yeşilyurt, “Deneme sınavında yapılan her yanlış asıl sınavda bir doğruya sebep olabilir. Denemelerden korkmayın, özellikle AYT’de denemelere girmek için konuların bitmesini kesinlikle beklemeyin. Bazı denemelerden yüksek, bazılarından ise daha düşük puanlar alınabilir. Bunda endişelenecek bir durum yoktur” dedi. Ayrıca, deneme sonuçlarından sürekli bir artış beklenmemesi gerektiğini belirterek öğrencilere, zamanlarını hangi konularda zorlandıklarını düşünerek geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

“ÖNYARGILARDAN KURTULUN”

Yeşilyurt, derslerin anlaşıldığında çözümlü sorularla başlanması, konuların aynı gün içinde tekrarının yapılması, haftalık tekrarların ve soru çözümlerinin düzenli olarak yapılmasının önemine değindi. Ayrıca, öğrencilere önyargılardan kurtulmaları, ders veya konu seçimi yaparken adil olmaları gerektiğini hatırlattı. Sözel derslerde soruları yanıtlarken öğrencilerin kendi kişisel düşüncelerinden uzak durmaları gerektiğini vurgulayarak, soruların içeriğine odaklanmalarını önerdi.

“SORU TİPİNE ODAKLANIN”

Yeşilyurt, öğrencilere hayatta başarmak istedikleri hedeflere odaklanmalarını ve herkesle kıyaslamaktan kaçınarak kendi potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını tavsiye etti. Son olarak, sınav sürecinin çizgisel ilerlemediğini, her denemenin ve performansın etkili olduğunu belirterek, net sayılarına odaklanmak yerine soruların tipine odaklanmanın daha mantıklı olduğunu ifade etti.

Doğuş Üniversitesi Tanıtım Koordinatörü Ergin Sarar’ın moderatörlüğünü yapacağı seminer, öğrencilere sınav hazırlığı sürecinde sağlıklı bir strateji ve motivasyon kazanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.