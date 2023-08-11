YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karaman'ı ziyaret etti. İşte o ziyarete dair detaylar...

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde incelemelerde bulunmak üzere Karaman'a gelen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler açısından 2023-2024 eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.



YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kente gelişiyle birlikte ilk olarak Karaman Valisi Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret etti. Vali Tuncay Akkoyun ile bir süre sohbet eden ve istişarede bulunan Prof. Dr. Erol Özvar, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine geçti. Prof. Dr. Özvar, üniversiteye gelişinde ise rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı tarafından karşılandı.

KAMUOYU İLE YAKIN ZAMANDA PAYLAŞACAĞIZ!

Bir süre rektörlük makamında Rektör Gavgalı ile görüşen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, burada bir gazetecinin sorusu üzerine yeni akademik yılın başlangıcında deprem bölgesindeki üniversiteler ve öğrencilerin durumu konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile müşterek bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Özvar, YÖK'ün konuyla sürekli ve yakından ilgilendiğini dile getirerek bu konuyla ilgili yakın bir zamanda kamuoyuna bir bilgilendirme yapacağını ifade etti. "Çalışmalarımız inşallah sonuçlanacak yakın zamanda. Bunu kamuoyumuzla birlikte paylaşmış olacağız inşallah. Gayet güzel gidiyor. Üniversitelerimiz açısından inşallah 2023-2024 eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Öncelikli olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade edebilirim. Deprem bölgesinde de inşallah deprem öncesinde olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetlerini en kısa zamanda normalleşir" dedi.



YKS sınavına giren öğrencilerin sınav sonuçları ve tercihleri konusunda da sona yaklaşıldığını ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Geçen hafta tercihler tamamlanmış oldu. Yakın zamanda adaylarımızın, tercih ettikleri bölümlerle ilgili kazanan ve kazanmayan öğrencilerimizi, adaylarımızı açıklamış olacağız. Bu konuda çalışmalarını yürütüyor. İnşallah bu da önümüzdeki günlerde bizim en büyük günlerimizi teşkil ediyor. Yani şu anda en önemli gündem maddesi doğrusunu söylemek lazımsa tercihleri neticelendirilmesidir. Gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili olmak üzere vermiş olduğunuz kontenjanlarla da inşallah üniversitelerde çeşitliliği artırmak bakımından ümit ediyoruz ki yeni bir öğrenci topluluğu da ortaya çıkmış olacak dolayısıyla. Bunların dışında da bildiğiniz üzere yine yüksek öğretimle erişilebilirliğin önündeki her türlü engeli kaldırmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız açıklamayla beraber, 2023-2024 yılının bütün ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.



Prof. Dr. Özvar, öğleden sonra üniversitenin senato toplantısına katılacak ardından ise üniversitenin Yunus Emre yerleşkesindeki Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kütüphane, Spor Tesisleri, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama Merkezi, Mutfak Sanatları Bölümünü ziyaret ettikten sonra Karaman’dan ayrılacak.