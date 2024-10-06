YÖK'ten "üniversite sistemi değişiyor" iddialarına net yanıt

Yükseköğretim Kurulu "Üniversite sistemi değişiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yazılı açıklamada YÖK tarafından yürütülen böyle bir çalışmanın bulunmadığını bildirildi.

Bazı medya kuruluşlarında yer alan "Üniversite sistemi değişiyor" haberlerine Yükseköğretim Kurulu'ndan yalanlama geldi.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, geçen hafta Cumhurbaşkanlığında Kurul'un yaptığı sunum hakkında da bilgi verildi. Sunumda yükseköğretim hayatının üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, kalite gibi konuların ele alındığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından Yükseköğretim Kurulunun geleceğe yönelik vizyonuna ilişkin hazırlıkları ve projeleri konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirildiği aktarıldı.