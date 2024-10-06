CHP'de normalleşme tartışmaları sürüyor: Saygı mı taviz mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde normalleşme tartışmaları devam ediyor. CHP kurmayları, "biz liderlerin makamına gösterdiğimiz saygıyla aslında tüm seçmenlere saygı duyduğumuzu göstermeye çalışıyoruz" açıklaması yaptı.

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CHP'de normalleşme tartışmaları sürüyor: Saygı mı taviz mi?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde AK Parti ile normalleşme tartışmaları her kademede sürüyor. Genel Başkan Özgür Özel'in cumhurbaşkanı Erdoğan meclise geldiğinde ayağa kalkma kararı almasının ardından parti içerisinde tartışmalar alevlendi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre CHP kurmayları cumhurbaşkanlığı makamına saygıyı aynı zamanda seçmenlere bir saygı olarak ele alıyor.

Parti tabanının hassasiyetlerini de dikkate aldıklarını söyleyen parti kurmayları, "Normalleşmeyle muhalefet etmekten asla vazgeçmiyoruz." vurgusu yaptı.

Normalleşmenin tanımına dikkat çeken kurmaylar, "bir yandan mitingler yaparak en sert eleştirimizi sunmamız, bir yandan da halkın sorununu birebir muhattaplarıyla konuşmamız insanların takdirini topluyor." dedi. Kurmaylar, "biz kendi kimliğimizden geri adım atmadığımız sürece seçmenimiz adımlarımızı destekliyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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