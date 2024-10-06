FETÖ üyesi sahte kimlikle Marmaris’te yakalandı

Muğla’da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 46 yaşındaki Şemsettin Coşkun, Marmaris'te sahte İsviçre kimliği ile yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
FETÖ üyesi sahte kimlikle Marmaris’te yakalandı
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Coşkun'un Marmaris'te bulunduğu bilgisini aldıktan sonra operasyon başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Coşkun’un kullandığı kiralık araç ilçe merkezinde durduruldu.

Üzerinden sahte İsviçre kimliği çıkan Coşkun, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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