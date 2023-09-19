YÖK'ten vakıf üniversitelerine uyarı! Ders ücreti konusunda açıklama geldi

YÖK, vakıf üniversitelerine ‘ders ücreti’ konusunda uyardı. Vakıf üniversitelerinde dönem tekrarı yapan veya normal eğitim süresini uzatan öğrencilerden ders veya dönem başına ücret alınmasını istedi.

YÖK'ten vakıf üniversitelerine uyarı! Ders ücreti konusunda açıklama geldi

Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitesi ücretlerine ilişkin yeni bir kara ra imza attı.

Buna göre, vakıf üniversiteleri, veremediği dersler nedeniyle mezun olamayan ve ders tekrarı yapması gereken öğrencilerden yıllık ücret talep edemeyecek. Bu durumdaki öğrencilerden, yıllık değil, tekrar ettikleri ders veya dönem başına ücret alınacak.

YÖK'ün açıklamasında, kurulun bu kararı gelen yoğun şikayetler üzeine aldığı vurgulandı.

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# YÖK # üniversite # ders
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