10 bin lira aylık alan emekli "emekliyor"

Kurban bayramına sayılı günler kala kuruyemiş ve tatlı alışverişi için vatandaşlar İstanbul Eminönü'nün yolunu tuttu. Ancak tezgâhalara bakan gözlerine inanamadı.

Editör: Şevval İskender
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Çünkü Siirt fıstığının 800, karışık kuruyemiş 540 liradan, cevizli baklava 875 liradan satılıyor. Vatandaş eli boş dönerken esnaf artık turist dahi gelmez oldu diyor.

Fındık, fıstık, badem, lokum, baklava; Kurban bayramına sayılı günler kala eşe dosta ikram etmek, ağızları tatlandırmak için bayram alışverişine çıkıldı.

Kurban bayramına sayılı günler kala her bütçeye hitap eden İstanbul Eminönü'nde deyim yerindeyse sinek avlıyor. Esnaf ise önceki yıllara oranlar satışların katbekat düştüğünü söylüyor.

Rengarenk tezgahlara bakanlar gözlerine inanamadı. Tezgahta siirt fıstığının kilosu 800 lira, karışık çerez 540, çekirdek 280 lira. Lokumun kilosu ise 140 liradan satılıyor.

Ağızları tatlandıran şerbetli tatlılar ise cep yakıyor. Fıstıklı sarma bin 150 lira, cevizli baklava 875 liradan satılıyor.

Bayram alışverişine gölge düşüren yüksek enflasyon karşısında sabit gelirli de, emekli de Eminönü'nden elleri bomboş ayrıldı.

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# Kurban Bayramı
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