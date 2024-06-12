Putin'den Türkiye'ye BRICS desteği: "Türkiye'nin isteğini mutlaka her şekilde destekleyeceğiz"

BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne ilgi gösteren Türkiye her iki örgüte üye olarak ittifak potansiyelini geliştirmek istiyor.

BRICS toplantısı için Rusya’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.



Rus lider Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Astana’daki Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında görüşeceğini açıkladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güzel dileklerimi iletmenizi istiyorum. Umuyorum ki yakın bir gelecekte, yani 3-4 Temmuz'da uluslararası bir etkinlik kapsamında, Erdoğan bildiğim kadarıyla Astana'da olacak ve kendisiyle bir araya gelip tüm konuları tartışma fırsatı bulacağız.

BRICS görüneni, Türkiye’nin BRICS’e uzun süreden beri ilgisi var. Ama Türkiye’nin esas ilgisi Şanghay İşbirliği Örgütü.



Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir açıklaması var. Dedi ki bir sonraki yıl yani 2023 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üyelik başvurusunda bulunacağız dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hakan Fidan ile görüşmesinde "Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Birlik ülkeleri ile birlikte olma isteğini mutlaka her şekilde destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Bu yıl dönem başkanı Çin'e geçiyor. Dolayısıyla bu zirvede de Putin'in Sayın Cumhurbaşkanı'yla Erdoğan'la bu zirvede aralarda görüşeceğiz demesi aslında çok önceden Rusya ve Türkiye arasında bu zirveyle ilgili bir görüşmenin gerçekleştiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu zirveye katılacağını muhtemelen yine Rusya'nın da bu noktada davet bağlamında girişi var.

Putin, Rusya ile Türkiye'nin Suriye krizinin çözümünde önemli rol oynadığını belirtti.