100 yıllık ayakkabı devi iflasa yaklaşıyor: Konkordato ilan ettiler
Türkiye’de 3 nesildir ayakkabı üretimi yapan ve 1925 yılında kurulan Urgan Ailesi’nden kötü haber geldi. Sektörün en bilinen markalarından ‘Hammer Jack’in de sahibi olan aile, konkordato ilan eden şirketler arasına katıldı.
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Sözcü’de yer alan habere göre; aileden iki kişi ile üç şirket konkordato talebinde bulundu. Ancak, amiral gemisi konumundaki ‘Hammer Jack’ markası için henüz herhangi bir başvuru yapılmadı.
Konkordato ilan edenler ve şirketler şöyle sıralanıyor:
Mehmet Ali Urgan
Mehmet Dinçer Urgan
Efe Ayakkabıcılık
Panda Ayakkabıcılık
Efe Otelcilik
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 12 Haziran tarihli kararıyla, şirketin mali tablolarını incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.
Verilen 3 aylık geçici mühlet süresince yapılacak incelemeler ve hazırlanan rapor, söz konusu şirketler hakkında nihai kararın verilmesinde belirleyici olacak.