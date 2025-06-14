100 yıllık ayakkabı devi iflasa yaklaşıyor: Konkordato ilan ettiler

Sözcü’de yer alan habere göre; aileden iki kişi ile üç şirket konkordato talebinde bulundu. Ancak, amiral gemisi konumundaki ‘Hammer Jack’ markası için henüz herhangi bir başvuru yapılmadı.

Konkordato ilan edenler ve şirketler şöyle sıralanıyor:

Mehmet Ali Urgan

Mehmet Dinçer Urgan

Efe Ayakkabıcılık

Panda Ayakkabıcılık

Efe Otelcilik

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 12 Haziran tarihli kararıyla, şirketin mali tablolarını incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Verilen 3 aylık geçici mühlet süresince yapılacak incelemeler ve hazırlanan rapor, söz konusu şirketler hakkında nihai kararın verilmesinde belirleyici olacak.