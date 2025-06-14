Zeyrek’in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturmada kritik gelişme
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Zeyrek’in havuz suyunu bulanık görmesi üzerine makine dairesine çıplak ayakla indiği sırada elektrik akımına kapıldığı belirtildi.
Cumhuriyet Savcılığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ek bilirkişi raporu talep etmişti. Raporda, daha önce tamir edilen havuzun makine dairesindeki motor sökülerek incelemeye alındı. Elektrik akımının motordan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılarak raporlanacak.
Öte yandan, Zeyrek’in olay günü havuza girip çıktıktan sonra bir süre oturduğu, suyun bulanık olduğunu fark edince makine dairesine çıplak ayakla indiği esnada akıma kapıldığı öğrenildi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek’in vefatının ardından yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde parti olarak aday çıkarmayacaklarını duyurdu.
Ne Olmuştu?
Yunusemre ilçesindeki evinde, 6 Haziran akşamı havuzun makine odasında yaşanan arızayı kontrol etmek isteyen Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti.