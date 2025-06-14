Zeyrek’in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturmada kritik gelişme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Zeyrek’in havuz suyunu bulanık görmesi üzerine makine dairesine çıplak ayakla indiği sırada elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Zeyrek’in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturmada kritik gelişme
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhuriyet Savcılığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ek bilirkişi raporu talep etmişti. Raporda, daha önce tamir edilen havuzun makine dairesindeki motor sökülerek incelemeye alındı. Elektrik akımının motordan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılarak raporlanacak.

Öte yandan, Zeyrek’in olay günü havuza girip çıktıktan sonra bir süre oturduğu, suyun bulanık olduğunu fark edince makine dairesine çıplak ayakla indiği esnada akıma kapıldığı öğrenildi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek’in vefatının ardından yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde parti olarak aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

Ne Olmuştu?

Yunusemre ilçesindeki evinde, 6 Haziran akşamı havuzun makine odasında yaşanan arızayı kontrol etmek isteyen Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

14 Haziran’da il il hava uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz geliyor14 Haziran’da il il hava uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz geliyorYurt
Manisa elektrik çarpması
Günün Manşetleri
Adana'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Tel Aviv balistik füzelerle vuruldu
Türk-İş ve Vatan Partisi’nden Dyson işçilerine destek
Vatan Partisi'nden uyarı
Erdoğan'dan İsrail’in İran saldırısına sert tepki
Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi
İsrail'den Tebriz'e hava saldırısı
İsrail'in, İran'a saldırısına Perinçek'ten çıkış
Sanal kumar çetelerine darbe
İsrail'den İran'a terör saldırısı
Çok Okunanlar
Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar
14 Haziran’da il il hava uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz geliyor 14 Haziran’da il il hava uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz geliyor
AFAD son depremleri açıkladı: Az önce deprem mi oldu? AFAD son depremleri açıkladı: Az önce deprem mi oldu?
Tel Aviv balistik füzelerle vuruldu Tel Aviv balistik füzelerle vuruldu
Kira enflasyonuna karşı sosyal konut planı: Düşük gelirliye kiralık konut projesi Kira enflasyonuna karşı sosyal konut planı: Düşük gelirliye kiralık konut projesi