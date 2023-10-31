12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi
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Kalkınma Planı ile, büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi ve Plan dönemi sonunda kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedefleniyor.

Plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5’e düşmesi bekleniyor. İhracatın 375,4 milyar dolara, ithalatın ise 481,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

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