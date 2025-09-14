14 Eylül 2025 döviz kurları: Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Döviz kurlarındaki hareketlilik 14 Eylül’de de devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve euro kurunda dalgalanmaya neden oluyor.

Yeni günde dolar 41,39 TL, euro ise 48,63 TL seviyelerinden işlem görüyor. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Döviz kurlarındaki hareketlilik gün içinde de sürüyor. Yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar dolar ile eurodaki güncel değişimleri merak ediyor.

Son verilere göre:

Dolar/TL 41,3164 (alış) – 41,3957 (satış) seviyelerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 48,6368 seviyesinden alıcı buluyor.

