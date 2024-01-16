150 bin liraya çalışacak işçi yok

Maaşlar 150 bine çıktı ama inşaat şantiyelerinde çalışacak eleman bulunamıyor. Dikkat çeken bu veri Türkiye Müteahhitler Birliği’nin raporunda yer aldı. Raporda ara eleman sorununa vurgu yapıldı.

150 bin liraya çalışacak işçi yok

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin, 2023 yılını değerlendirdiği raporunda, inşaat şantiyelerinde çalışacak eleman bulmanın zorluğuna dikkat çekildi.

Sektör, istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi ‘mavi yaka’ olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşıyor. Üstelik ücretlerin yıl sonunda aylık 150 bin lira seviyelerine çıkarıldığı kaydedildi.

Raporda, sorunlar sıralanırken, "Özellikle işçilik endeksindeki artış dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. İnşaat sektörü 2023 yılı boyunca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan etkilenmiş, sektörün ara eleman sorunu iyice derinleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği raporunda çözümün eğitimde düzenlemeden geçtiğini vurgulandı.

- Sorunun çözümü için mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir. Nitekim, mevcut sistemde tamamı üniversiteye yönlendirilen gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi, kısa vadede olmasa bile hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması, hem de ülkemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir.
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# işçi # inşaat işçisi
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