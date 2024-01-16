Eş değer ilaçlar tartışılıyor: “Yerli üretime katkı sağlar”
İlaç stoklarındaki yetersizlik eş değer ilaç tartışmasını gündeme getirdi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, eş değer ilaçları vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabileceğini belirtti.
Saydan, bu ilaçlara gelecek taleplerin yerli ilaç üretimine de katkı sağlayacağını vurguladı.
İlaç stoklarındaki daralma, tedavide eş değer ilaç kullanımını arttırdı. Eş değer ilaçlar vatandaşları kaygılandırıyor. Peki, eş değer ilaçların onay süreçleri nasıl işliyor?
Referans ilaçlarla arasında yalnızca isim farkı bulunan eş değer ilaçlar, piyasadaki sıkışıklığa da nefes aldırıyor.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, eş değer ilaçlara talebin artmasının uzun vadede yerli ilaç üretimine de teşvik sağlayacağına dikkat çekti.
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