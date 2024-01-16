CHP ile DEM Parti'nin seçim ittifakı

CHP ile DEM Parti arasında seçim iş birliği somutlaşıyor. DEM Parti, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa'da aday çıkarmayacak. CHP de bazı ilçelerde zayıf aday belirleyerek seçmenini Dem Parti adayına yönlendirecek.



İşte o seçim çevrelerinden biri de Mersin'in Akdeniz Belediyesi. DEM Parti, adayının İstiklal Marşı okumayı reddeden Nuriye Aslan olduğunu ilan etti. Şu ana kadar CHP Akdeniz belediye adayını belirlemedi. Bu durum CHP ya aday çıkarmayacak ya da düşük profilli birini aday gösterecek yorumlarına neden oldu. Ki parti kulislerinde de genel hava bu yönde esiyor.



Eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı da "HDP ile açık seçik bir şekilde ittifak yapmak zorundayız” dedi. Atıcı “Hiç kaçak güreşmeden, örneğin ‘Biz, Mersin’in Akdeniz ilçesinde aday çıkarmıyoruz kardeşim, DEM Parti’yi destekliyoruz. demeliyiz’ ifadelerini kullandı.



Öte yandan ittifakının olduğu İstanbul'da da Büyükşehir Belediyesi salonlarını DEM Parti'ye açtı. Müze Gazhane'de konuşan DEM Parti Diyarbakır milletvekilli Adalet Kaya, Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.



