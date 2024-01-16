Aydınlı besiciden hükümete tepki!

Köy kahvesindeki bir fincan kahve 10 lira üretici bir litre süt ise 13,5 lira. Türk üretici, bu kıyası yapıyor... Aradaki 3.5 lira farka tepki gösteriyor.

Ali Dönmez, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki işletmesinde 600'e yakın büyükbaş besliyor. 20 yıldır baba besleğini yapıyor. Oğlu ve gelini de destek veriyor. 100 milyon lira değerindeki işletmede girdilere yetişmek neredeyse imkansız.

Sütün fiyatı 13.5 lira. Hayvancılıkla bu rakamla ayakta kalamayacağını söylüyor.

Yem, saman, yonca, veteriner ücreti, enerji ve işçi maliyeti derken ödemeler birbirini kovalıyor.

Ali Dönmez'in oğlu ziraat mühendisi. Daha fazla zarar etmemek için bazı yemleri kendi işletmelerinde yapıyorlar.

Bütün olumsuz şartlara rağmen işletmeyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ancak gücü nereye kadar yeter bilinmez.