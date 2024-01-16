Aydınlı besiciden hükümete tepki!
Markette 30-40 lira olan bir litre süt, üreticide 13.5 lira. Yılda silaj yemine 5 milyon lira veren, aylık elektriği 25 bin lira olan ve bünyesinde 6 işçi çalıştıran bir işletme 13.5 lira süt satarak ayakta kalabilir mi? Ulusal Kanal, Aydın Nazilli'de besicilik yapan bir aile işletmesine konuk oldu.
Köy kahvesindeki bir fincan kahve 10 lira üretici bir litre süt ise 13,5 lira. Türk üretici, bu kıyası yapıyor... Aradaki 3.5 lira farka tepki gösteriyor.
Ali Dönmez, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki işletmesinde 600'e yakın büyükbaş besliyor. 20 yıldır baba besleğini yapıyor. Oğlu ve gelini de destek veriyor. 100 milyon lira değerindeki işletmede girdilere yetişmek neredeyse imkansız.
Sütün fiyatı 13.5 lira. Hayvancılıkla bu rakamla ayakta kalamayacağını söylüyor.
Yem, saman, yonca, veteriner ücreti, enerji ve işçi maliyeti derken ödemeler birbirini kovalıyor.
Ali Dönmez'in oğlu ziraat mühendisi. Daha fazla zarar etmemek için bazı yemleri kendi işletmelerinde yapıyorlar.
Bütün olumsuz şartlara rağmen işletmeyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ancak gücü nereye kadar yeter bilinmez.