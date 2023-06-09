EYT'de o tarihte sigorta başlangıcı olanlar dikkat!

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekenlere EYT yasası kapsamında emeklilik yolu açılırken, çıraklık yapanlar da heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunuyor.

EYT yönelik düzenleme 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açtı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı. Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi. Mevcut düzenlemelere göre; staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor. Dolasıyla burada emeklilik için gerekli olan primler yatırılmıyor. Şu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor.

KİMLER İSTİSNA TUTULUYOR?

Burada iki istisna bulunuyor. Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.

1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor.

Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor. Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor. Dolayısıyla yaş ve prim şartı da düşüyor.

VEDAT BİLGİN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama çıraklık yapanları heyecanlandırdı. Bilgin, stajın bir mağduriyet olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

- Onlarla kimse bir iş akdi yapmıyor. Bu sebeple onların iş emeklilik primleri ödenmemiş oluyor. O yüzden mağduriyetten bahsedilemez. Çıraklıkta ise farklı bir durum mevcut. Bu sebeple çıraklığa yönelik çalışmalarımız var.

Yeni kabinenin belli olmasının ardından bu konuda atılacak adım merakla bekleniyor. Bu kişilere düzenleme kapsamında borçlanma imkanı verilmesi söz konusu olabilecek.

Beklenen olursa, çıraklık sigorta girişi olanlar, bu dönemler için borçlanma yaparak, söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek, işe başlangıç tarihi yapabilecek. Böylece çıraklık yapanların işe başlangıç tarihleri geriye çekilecek.

PRİME DİKKAT

Yapılacak düzenlemeden yararlanmak için geçmişte çıraklık yapmış olmak yetmeyecek. Bu dönemde çıraklık sigortasının yapılmış ve kısa vadeli sigorta kollarına priminin yatırılmış olmasına bakılacak. Çıraklık sigortası yapılmış ve primi yatırılmış kişiler yararlanabilecek.

Kaynak: https://www.ahaber.com.tr/galeri/ekonomi/eyt-staj-ve-ciraklik-sigortasi-cizelgesi-geldi-1999-2000-baslangici-olanlar-dikkat-2-istisna-belirdi-1-yillik-staj-sureleri