2. el araba alım satımında yıl sonu hareketliliği şoka uğrattı!

Samsun’da 2. el oto pazarında yıl sonu hareketliliği yaşanıyor.Yeni yılda araç fiyatlarının yükselme durumuna göre hareket eden vatandaşlar, bütçelerine uygun araç bulmak için 2. el oto pazarının yolunu tutuyor.

Satıcılar kalabalığın sadece fiyat sormasından, alıcılar ise hem bütçe hem de hasarsız araç bulamamaktan yakındı.

“PAZARDA HAREKETLİLİK VAR"

Yılsonu yaklaşırken oto pazarının eskiye oranla oldukça hareketli olduğuna dikkat çeken alıcı Gülahmet Altundal, “Şu anda pazarda bir hareketlilik var. Uzun zamandır bu kadar hareketli görmemiştim. İnşallah bu durum alışverişlere de yansır. Bir araç almak istiyorum. Bütçemiz 500 bin TL” dedi.

“ARAÇ ALMA ZAMANI”

Bu dönemin araç almak için uygun bir zaman olduğunu belirten satıcı Mert Maden, “Aracımı satmak için pazara getirdim. 440 bin TL’den satışa çıkardım. Henüz teklif veren olmadı. Herkes fiyat sorup gidiyor. 2 haftadır pazara geliyorum. Şu an araç alma zamanı” diye konuştu.

“1-2 GÜZEL ARABA BULDUK

Pazarda kendilerine uygun 1-2 araç olduğunu belirten alıcı Aydın Binici, “Araç almak için pazara geldik. Araçları inceliyoruz. 1-2 güzel araba bulduk ama onun haricinde hep eski araçlar var. Bence şu anda araç alınabilir. Yılbaşından sonra fiyatlar yükselebilir. Hem yılsonunun yaklaşması hem de havanın güzel olması pazardaki kalabalığı artırmış olabilir” şeklinde konuştu.

“ARAÇ FİYATLARI PAHALI DEĞİL”

Fiyatı makul otomatik araç baktığını söyleyen alıcı Yılmaz Ayhan, “Ben de araç bakmaya geldim. Alıcıdan daha fazla satıcı var. Ben yüksek model otomatik bir araç bakıyorum. 650 bin TL civarında bütçem var. Gördüğüm kadarıyla araç fiyatları pahalı değil. Temiz, bütçemize uygun bir araç bulursam alacağım” ifadelerini kullandı.