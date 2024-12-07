Fatih Erbakan’dan kritik Suriye çağrısı: “Türkiye bu oyuna fırsat vermemeli!”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Aralık Ayı Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fatih Erbakan’dan kritik Suriye çağrısı: “Türkiye bu oyuna fırsat vermemeli!”
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Fatih Erbakan, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Türkiye’nin bölgede ABD ve İsrail'in oyunlarına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Erbakan, Suriye’de yaşanan olayların sadece yerel aktörlerle sınırlı kalmadığını, İsrail, ABD, PKK ve diğer güçlerin de bölgedeki gelişmeleri yakından izleyerek pozisyon aldığını ifade etti. Türkiye’nin bu süreçteki rolünün hayati önem taşıdığına dikkat çeken Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

 “Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı... İsrail ve ABD’nin planlarına karşı bir emniyet subabı olarak kurulacak, Esad’ın da içinde bulunacağı bir hükûmet; Suriye'nin tamamını temsil eden bir nitelikle siyasi temsil niteliği kazanmalı ve İsrail, ABD ve PKK başta olmak üzere çeşitli güçlerin Suriye ile ilgili planlarına geçit verilmemeli. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı. Irak gibi Suriye’nin de bölünmesi Allah vermesin arkasından Türkiye ve İran’ın bölünmesini getirir. Türkiye bu oyuna asla fırsat vermemelidir.” Dedi.

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