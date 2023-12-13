2. El Motosiklete de Sınırlama Geldi!

İkinci el otomobilde uygulanan '6 ay ve 6 bin km' kuralı ikinci el motosiklet satışlarına getirildi. Tarih uzatılmazsa bu düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar geçerli olacak.

2. El Motosiklete de Sınırlama Geldi!

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin geçici 2. maddesinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el motosiklet satışlarına da '6 ay ve 6 bin km' sınırlaması geldi.

Buna göre, ikinci el araç satışı yapanlara getirilen, araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışının yapılamayacağına yönelik kural, ikinci el motosiklet satışları için de uygulanacak.

Böylece ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet ve otomobillerin pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe yapamayacak.

Bakanlık tarihi uzatmazsa bu düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar geçerli olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# motosiklet # ticaret bakanlığı # Resmi Gazete
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