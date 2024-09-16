2024 asgari ücret rakamını bilen uzman 2025 asgari ücretini tahmin etti

Geçtiğimiz yıl asgari ücretin 17 bin TL olacağını doğru tahmin eden SGK uzmanı Özgür Erdursun, bu yılki zam beklentisine ilişkin öngörüsünü de paylaştı.

Mert Sagit Mert Sagit
2024 asgari ücret rakamını bilen uzman 2025 asgari ücretini tahmin etti
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Sene sonuna yaklaşırken, asgari ücretle ilgili tartışmalar hız kazanmış durumda. Bu yıl, hükümetin açıkladığı programa göre asgari ücrete sadece bir kez zam yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in etkisiyle ara zam yapılmaması kararı alınmıştı. Çalışanlar, yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor.

UZMAN İSİMDEN ÜZEN TAHMİN

SGK uzmanı Özgür Erdursun, bu yılki zammı da tahmin etti. Erdursun, Ocak ayında yapılacak zammın maksimum 20 bin TL olabileceğini öngördü. Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret Temmuz ayında artmadı. Eğer enflasyon hedeflenen seviyenin üzerinde olursa, asgari ücretin en fazla 20 bin TL olacağını düşünüyorum.”
Erdursun ayrıca Orta Vadeli Program’daki enflasyon hedeflerinin dikkate alındığını ve memur maaşlarının da bu hedeflere göre belirlendiğini ifade etti.

TEK ZAM YAPILMIŞTI

Her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı 15 kişilik bir heyet tarafından yeni asgari ücreti belirliyor. 2024 yılı için ise asgari ücret sadece bir kez artırıldı ve ara zam yapılmadı. Pandemi sonrası dönemde yılda iki kez yapılan artışlar, bu yıl tek bir zamla sınırlandırılmıştı.

BEKLENTİLER OLMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret konusunda ara zam yapılmaması gerektiğini savunmuştu. Bakan Şimşek’in yıl sonu zammı için beklentileri dinlemeyeceği ve hedeflenen enflasyon oranlarına bağlı kalacağı belirtiliyor.

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