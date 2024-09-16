İYİ Parti'den bir istifa daha: Yedisu Belediye Başkanı Uçar ayrıldığını duyurdu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Bingöl Yedisu Belediye Başkanı olarak seçilen Sedat Uçar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İYİ Parti'den bir istifa daha: Yedisu Belediye Başkanı Uçar ayrıldığını duyurdu
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Uçar, "İYİ Parti'nin herhangi bir kademesinden destek alamadığını" ifade ederek, görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından art arda yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Bingöl Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar, İYİ Parti’den ayrıldığını kamuoyuna açıkladı.

İstifasında Uçar şu ifadelere yer verdi:

"Seçilmiş olduğum parti açısından da bu sonuç büyük bir başarı olarak görülmeliydi. Ancak seçildiğim tarihten bugüne kadar İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa ve il teşkilatı dışında İYİ Partinin herhangi bir biriminden destek görmedim. Partinin üst düzey yetkililerinden ve İYİ Partili milletvekillerinden de herhangi bir destek gerek belediyemize ve gerekse halkımız ziyaret edilerek gösterilmedi. İlçe halkımızın bu konudaki talepleri ve bireysel olarak gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ederek Yedisu halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla bağımsız olarak başkanlık görevime devam edeceğim. Almış olduğum bu karar partinin genel merkezi ve seçilmiş İYİ Partili milletvekillerimizin olumsuz ve alakasız tavırlarından kaynaklanmaktadır. Bu karar, ilçe halkımızın ve kanaat önderlerimizin düşünce ve görüşleri de alınarak, uzun bir süreçte en ince ayrıntısına kadar sebep ve sonuçları değerlendirilerek alınmıştır."

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