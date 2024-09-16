Hudut kartalları görevde: 1'i terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı
Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 6 kişi, hudut birlikleri tarafından yakalandı.
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Hudut kartalları yasa dışı geçişe geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, açıklamayı, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor" ifadeleriyle yaptı.
Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin, yakalandığını açıkladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.