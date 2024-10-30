2025 asgari ücret beklentisi belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret toplantı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücret için her kesimden rakamlar geliyor. Peki patronlar asgari ücret için ne diyor?

Mert Sagit Mert Sagit
2025 asgari ücret beklentisi belli oldu
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2024 yılında 17 bin 2 liraya çıkarılan asgari ücrete, 2025 yılı için yapılacak zam şimdiden gündemde yerini aldı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başlayacakken, işverenler de beklentilerini paylaşmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belirleniyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz." diyerek değerlendirmelerde bulundu.

İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE KADAR?

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, konuyu köşe yazısında ele alarak işverenlerin asgari ücret beklentilerini dile getirdi. Tekstil, makine ve restoran sektörlerinden işverenlerle görüşen Güngör, işverenlerin asgari ücretin 22-23 bin lira seviyesine yükseltilmesini beklediklerini belirtti. İşverenler, yüksek işçi maliyetlerinin artması halinde bazı fabrikaların yurt dışına taşınabileceğini ya da küçülme kararı alabileceğini ifade ediyor.

ZAM SENARYOLARI: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Enflasyon beklentilerine göre çeşitli zam senaryoları ortaya çıkmış durumda:

Yüzde 25 zam: Asgari ücret 21 bin 250 liraya yükselecek.
Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi doğrultusunda yüzde 41,5 zam: Asgari ücret 24 bin lirayı aşacak.

2025 yılı için yüzde 17,5’lik OVP enflasyon hedefi: Asgari ücret 19 bin 975 lira olacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 38 zam tahmini: Asgari ücret 23 bin 460 liraya ulaşacak.
TCMB’nin 2025 yılı için yüzde 14 enflasyon beklentisi: Asgari ücret 19 bin 380 liraya çıkacak.
2025 yılı için asgari ücret zammı komisyon toplantılarında belirlenecek, ancak artış oranı tartışmaları her geçen gün daha fazla gündeme geliyor.

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