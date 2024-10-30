Süper Lig'den 9 takım PFDK'ye sevk edildi! İşte TFF'den yapılan açıklama

Trendyol Süper Lig'den 9 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada kulüplerin isimleri duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Süper Lig'den 9 takım PFDK'ye sevk edildi! İşte TFF'den yapılan açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Konuyla ilgili TFF'den de açıklama geldi.

TFF'nin açıklamasında, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor'un, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Beşiktaş Kulübü görevlisi Sezgin Gülnar'ın ise Galatasaray derbisi sırasındaki saldırısı nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildiği ifade edildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının statta yayınlanmasına aracılık etmesi sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Göztepeli futbolcu Anthony Dennis'in ise kural dışı hareket yüzünden disipline yollandığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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