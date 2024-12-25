2025 askerlik ve doğum borçlanması ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni rakamın belli olmasıyla beraber birçok kalemde zam artışı yaşandı. Bunlardan biri de SGK askerlik ve doğum borçlanması zammı olarak gündemde yerini aldı.

Sude İnak Sude İnak
2025 askerlik ve doğum borçlanması ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...
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Yeni yılda fiyatı artacak kalemlerden biri de askerlik ve doğum borçlanması ödemeleri olacak. 1 Ocak itibarıyla yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması ücreti de artacak. Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.

2025 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ÖDEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını bildirdi.

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.

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