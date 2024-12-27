2025 bandrol ücretleri açıklandı: Cep telefonu için...

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, bandrol ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve geçtiğimiz yıl geçerli olan tutarlar bu yıl da uygulanmaya devam edecek.

23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan maktu bedellerin 2025 yılında da geçerli olacağı bildirildi.

2025 yılı itibarıyla yurt dışından bireysel olarak getirilen cihazlar için geçerli bandrol ücretleri şu şekilde:

Televizyonlar: 8-80 Euro

Radyolar: 1-2 Euro

Videolar: 18 Euro

Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar: 9-21 Euro

Set üstü medya kutuları ve uydu alıcılar: 7 Euro

Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar: 1-18 Euro

Görsel ve işitsel yayın alabilen diğer cihazlar: 2-15 Euro

Cep telefonları: 20 Euro

Bilgisayarlar: 10 Euro

Bu ücretler, cihazların Euro karşılığı Türk Lirası üzerinden tahsil edilecek.