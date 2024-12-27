2025 bandrol ücretleri açıklandı: Cep telefonu için...
Ticari amaç dışında yurt dışından getirilecek cep telefonu, televizyon ve radyo gibi elektronik cihazlar için uygulanacak 2025 yılı bandrol bedelleri açıklandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, bandrol ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve geçtiğimiz yıl geçerli olan tutarlar bu yıl da uygulanmaya devam edecek.
23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan maktu bedellerin 2025 yılında da geçerli olacağı bildirildi.
2025 yılı itibarıyla yurt dışından bireysel olarak getirilen cihazlar için geçerli bandrol ücretleri şu şekilde:
Televizyonlar: 8-80 Euro
Radyolar: 1-2 Euro
Videolar: 18 Euro
Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar: 9-21 Euro
Set üstü medya kutuları ve uydu alıcılar: 7 Euro
Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar: 1-18 Euro
Görsel ve işitsel yayın alabilen diğer cihazlar: 2-15 Euro
Cep telefonları: 20 Euro
Bilgisayarlar: 10 Euro
Bu ücretler, cihazların Euro karşılığı Türk Lirası üzerinden tahsil edilecek.