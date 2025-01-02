2025 emekli maaşlar ne kadar olacak? TÜİK verileri ne diyor?

SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin Ocak ayı zamları için geri sayım başladı. TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileriyle 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Uzmanlar, emekli maaşlarında %16-17 oranında bir artış bekliyor.

Mert Sagit Mert Sagit
2025 emekli maaşlar ne kadar olacak? TÜİK verileri ne diyor?
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Ekonomist ve sosyal güvenlik uzmanları, Ocak ayında yapılacak maaş zamlarıyla ilgili şu değerlendirmeleri yapıyor:

Ekonomist Muhammet Bayram;

Bayram, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına %16-17 oranında zam yapılacağını öngörüyor. Ancak bu artışa refah payının eklenmesinin beklenmediğini belirtti. Ayrıca en düşük emekli maaşının %20’lik bir artışla 15 bin TL’ye çıkabileceğini, en yüksek senaryoda ise 17 bin 500 TL’ye ulaşabileceğini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz,

Emin Yılmaz, SSK ve Bağkur emeklileri için %16,50 oranında bir enflasyon farkı beklediğini açıkladı. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranının %12,26 olacağını öngördü. Yılmaz’a göre:

En düşük memur emekli maaşı: 17 bin 586 TL’den 19 bin 742 TL’ye yükselebilir.
Bekar bir memurun maaşı: 36 bin 236 TL’den 40 bin 678 TL’ye çıkabilir.
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş
Ahmet Kurtuluş, işçi ve memur emeklileri arasındaki zam farklarının eşitlenebileceğini vurguladı. Önceki dönemlerde olduğu gibi bir refah payı düzenlemesi yapılabileceğini belirten Kurtuluş, en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkarılmasının beklendiğini söyledi.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Şu anda 12 bin TL olan en düşük emekli maaşının %20 ila %40 arasında artarak 15 bin TL ile 17 bin 500 TL arasında bir seviyeye yükselmesi bekleniyor. Ancak kesin rakamlar, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine bağlı.

Memur ve Memur Emeklilerinin Zam Oranı

Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları, enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirlenecek. Aralık ayı enflasyonunun %1,72 olarak gerçekleşmesi durumunda:

Enflasyon farkı: %5,90
Toplu sözleşme zammı: %6
Toplam zam oranı: %12,26
Bu oranlarla:

En düşük memur maaşı: 36 bin 236 TL’den 40 bin 678 TL’ye,
Memur emekli maaşı: 17 bin 586 TL’den 19 bin 742 TL’ye yükselecek.

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