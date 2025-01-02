"Yalıda yılbaşı partisi" fiyaskoyla sonuçlandı: 400 öğrenci mağdur

Olay, 1 Ocak günü saat 00.30 sıralarında Meserburnu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kulüp, üniversite öğrencileri için "Yalıda Yılbaşı Partisi" adı altında bir etkinlik düzenledi ve 650-850 TL arasında değişen bilet fiyatlarıyla giriş biletlerini bir online platform üzerinden satışa çıkardı. Etkinliğe 400 öğrenci katıldı.

Ancak, partinin ilerleyen saatlerinde alınan bir ihbar üzerine olay yerine önce zabıta, ardından polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, etkinliğin düzenlendiği yalının umuma açık bir işletme olmadığı, alkol satış ruhsatına sahip bulunmadığı ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı tespit edildi. Ayrıca, yalı ruhsatta “ofis” olarak kayıtlıydı.

Polis ekipleri, partiyi sonlandırırken mekânda 20 adet satışa hazır ve 80 adet boş alkol şişesi ele geçirdi. Partide alkol nedeniyle baygınlık geçiren bir kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yalıyı kısa süreli kiralık ev platformundan kiraladığı belirlenen işletme sahibi C.G. ve etkinliği düzenleyen üniversite kulübü organizatörü, "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayrıca, belediye ekipleri yalının mühürlenmesine karar verdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.