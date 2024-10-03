2025 emekli zammı ne kadar olacak? Muhtemel rakam belli oldu

Emekliler 2024 yılını ek zam almadan tamamlamaya çalışıyor. Her geçen gün iğneden ipliğe zam üstüne zam gelirken emekliler yılda 2 kere aldıkları enflasyon zammı ile yaşam mücadelesi veriyor. Emekliler 2025 yılında enflasyon oranına göre zam alacak. Bugün kesinleşen üçüncü zam oranı da belli oldu.

EMEKLİYE YÜZDE 8,92 ZAM!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32, ağustos ayında yüzde 2,47, eylül ayında ise yüzde 2,97 gerçekleşti. Buna göre 3 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 8,92 oldu. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri kaldı. Emeklinin zam oranı 3 Ocak 2025 tarihinde 6 aylık enflasyon oranı ile netleşecek.

3 aylık enflasyon oranına göre hesaplandığında; 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı Ocak 2025 yılında, yüzde 8,92 artış ile 13.615 TL,

13 bin TL olan emekli maaşı ise 14.160 TL olacak.