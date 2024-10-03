Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı: Sır perdesi aralanıyor

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi.

Sabah saatlerinde polis ekipleri olay yerinde bariyerlerle önlem aldı. Gazetecilerin demir bariyerlerin arkasından çekim yapmasına izin verildi.

Görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi.

CESET İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Garipoğlu’nun mezarından çıkarılan ceset, tabuta konularak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.

Feth-i kabir işlemi boyunca kamera ve fotoğraf çekimi de yapılarak, olay yeri inceleme ekibi veya bu işlerde uzman kişilerin de mezarlıkta hazır edildi. Kabrin açılması esnasında ayrıca nöbetçi adli tabip de hazır bulundu.

'MEZARDA KEFEN OLMAMASI ŞÜPHE UYANDIRICI'

Avukat Epözdemir Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Epözdemir, “3 sonuç gelebilir. Birincisi, ‘Biz aradan geçen süre sebebiyle inceleme yapamıyoruz’, ikincisi ‘Ölen Cem Garipoğlu’dur’, üçüncüsü de ‘Ölen Cem Garipoğlu değildir’ şeklinde tespit yapılabilir” dedi.

Bir gazetecinin "Neden kefen yok" sorusuna da yanıt veren Epözdemir, "Onu anlayamadım hiçbir kefen bez yok. Bu birkaç alternatifi bize verebilir. 10 sene içinde kaybolmuş ya da aşınmış olabilir mi ? O bana çok rasyonel gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma ihtimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti. 2014 yılında defin işlemi sırasında da kayıt alınmamış. Biz de otopsiye girmedik yasal hakkımız da yok." dedi.