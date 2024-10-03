Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi. Bahçeli, Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 45 dakika sürdü. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.